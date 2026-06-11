Маркетплейсы в Беларуси ждут новые правила 5 11.06.2026, 16:15

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Власти хотят усилить контроль над онлайн-торговлей.

В МАРТ рассказали, какие изменения готовят для сферы онлайн-торговли. Власти намерены защитить традиционную розницу, «приземлить» крупных иностранных игроков и не потерять налоги, которые они должны платить в Беларуси. Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1» заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич.

По словам представительницы ведомства, в 2024 году доля онлайн-торговли в розничном товарообороте составляла почти 12%. По итогам 2025 года этот показатель будет выше, а к 2030-му может достичь 30%.

«Мы видим существующие проблемы», — отметила Светлана Короткевич.

Для подготовки новых правил была создана специальная рабочая группа. Она разработала законопроект и пакет предложений, которые уже направлены на рассмотрение в правительство. В документе планируют уточнить механизмы защиты прав потребителей, а также ответственность участников цифровых платформ.

Отдельный блок предложений касается влияния крупных игроков на рынок и сохранения условий для работы традиционной розницы.

«Я думаю, что и в части монополизации рынка интернет-торговли крупными игроками будут дополнительно установлены те критерии, которые в том числе обезопасят развитие нашей офлайн-торговли», — сказала замминистра.

Кроме того, в проекте говорится о необходимости «приземлить» иностранные цифровые платформы. Как пояснила представительница МАРТ, одно из ключевых направлений будущего регулирования — включение иностранных компаний, работающих на беларусском рынке через интернет, в национальное правовое поле.

Речь идет не только о маркетплейсах, но и о других онлайн-сервисах и цифровых платформах, которые влияют на условия ведения бизнеса и взаимодействие с потребителями.

В свою очередь заместитель министра по налогам и сборам Светлана Еськова отметила, что в готовящемся документе не планируется вводить принципиально новые нормы по налогообложению.

«Наша цель — создать равные условия и не упустить тот налог, который иностранные площадки, реализуя здесь товар, должны уплачивать на территории Беларуси», — заявила она.

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