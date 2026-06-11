В Новосибирске вспыхнул важный военный завод 4 11.06.2026, 16:07

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фото: tutu.ru

Предприятие производит оптические прицелы и приборы ночного видения.

В Новосибирске днем 11 июня вспыхнул пожар на складе пластиковых изделий, сообщило региональное управление МЧС. По его данным, пламя охватило трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В. Площадь пожара достигла 2800 кв. м. При этом, как утверждается, склад эксплуатировался «частично». Местные жители рассказали о столбе черного дыма, который видно из разных концов города, а также о серии взрывов.

Как отмечает Astra, возгорание возникло на территории бывшего завода «Экран», где на данный момент находится АО «Экран-оптические системы» (ЭОС). Это ведущее в России предприятие, специализирующееся на разработке и производстве электронно-оптических преобразователей (ЭОП) для приборов ночного видения и фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Последние используются в оборонных системах радиационного контроля, аппаратуре космической разведки, а также в лазерных дальномерах и координаторах целей для высокоточного оружия. Завод входит в состав РАТМ Холдинга.

8 июня в промзоне возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Согласно данным МЧС, загорелось здание завода «Арсенал», который принадлежит «Роскосмосу» и выпускает продукцию для российской армии. В результате ЧП погибли четыре человека, сообщала «Фонтанка». Двоих обнаружили внутри сгоревшего помещения, еще двое находились под завалами. Также два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пожар охватил ангар, в котором хранились химические реагенты. Сотрудники МЧС боролись с пламенем девять часов. Из-за произошедшего на Финляндском вокзале останавливали движение поездов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК). В качестве основной версии случившегося рассматривается воспламенение паров ацетона.

Завод «Арсенал» выпускает спутники (включая аппараты радиотехнической разведки «Лотос»), корабельные артиллерийские и пусковые установки (АК-100, АК-130, АК-176МА и др.), а также двигатели для ракет. Предприятие находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

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