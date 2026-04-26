Франция начала подготовку пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5F 1 26.04.2026, 17:11

Обучение проходит в рамках миссии ЕС.

Пилоты военно-воздушных и космических сил Франции обучают украинских военных управлению истребителями Mirage 2000-5F. Об этом 25 апреля сообщила в Facebook пресс-служба министерства вооруженных сил Франции.

В ВС Франции отметили, что обучение проходит в рамках миссии Евросоюза (EUMAM) по подготовке украинских военных, подчеркнув, что сотрудничество вооруженных сил Франции с украинскими партнерами носит постоянный характер.

«Совместно с Министерством обороны Украины новые украинские экипажи проходят боевую подготовку на самолетах Mirage 2000-5F и обучение по техническому обслуживанию этих самолетов. Это конкретный вклад в безопасность восточного фланга Европы», – говорится в сообщении.

Генштаб Вооруженных сил Украины выразил благодарность французским партнерам за «последовательную, всестороннюю и непоколебимую поддержку, которая является весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины и безопасности всего европейского континента».

«Франция является одним из ключевых европейских партнеров Украины в сфере обороны и безопасности. В сфере подготовки личного состава Франция играет ведущую роль в миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Обучение проводится на территории Франции и в Польше. По количественным показателям: с начала полномасштабного вторжения Франция подготовила почти 10 тыс. украинских военнослужащих по состоянию на март 2024 года (из них 8,8 тыс. – в 2023 году). По состоянию на 2025 год общее количество подготовленных в рамках EUMAM Ukraine под руководством армии Франции достигло почти 15 тыс. человек», – сообщили в Генштабе.

Также в пресс-службе отметили, что обучение организовано по трем направлениям:

тактическая подготовка и обслуживание поставленного оборудования (Caesar, Crotale NG, AMX 10-RC, РСЗО, SAMPT);

специализированные учения (здравоохранение, материально-техническое обеспечение, разминирование, разведка);

формирование тактических подразделений (боевые действия в городе и окопе, командование ротой и батальоном).

