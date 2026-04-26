Кениец Себастьян Саве пробежал марафон быстрее двух часов

Кениец Себастьян Саве пробежал марафон быстрее двух часов1
- 26.04.2026, 16:47
Кенийский бегун Себастьян Саве совершил то, что долгое время считалось невозможным для человеческого организма: 26 апреля на Лондонском марафоне он установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию быстрее чем за два часа, пишет Reuters
Саве финишировал с ошеломляющим результатом 1 час 59 минут и 30 секунд.
Вторым к финишу пришел эфиоп /b>Йомиф Кеджелча, который также смог выйти за пределы двух часов, отстав от победителя всего на 11 секунд.
Это первый в истории случай, когда человек пробежал марафон быстрее двух часов в рамках официального соревнования.
До этого дня мировой рекорд принадлежал кенийцу Келвину Киптуму, который в 2023 году в Чикаго показал время 2 часа и 35 секунд.
Достижение Саве открывает новую эру в истории мировой легкой атлетики.