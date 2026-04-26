Молдова готова присоединиться к «коалиции решительных»
- 26.04.2026, 16:57
Об этом заявила Майя Санду в Киеве.
Президент Молдовы Майя Санду подтвердила готовность страны присоединиться к усилиям в рамках «коалиции решительных».
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 26 апреля, пишет «Европейская правда».
Санду заявила, что Молдова «готова присоединиться к коалиции решительных».
«Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако мы уже помогали, в частности с разминированием», – сказала она.
Также Санду подчеркнула, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы оказать в рамках «коалиции решительных».