26 апреля 2026, воскресенье, 19:11
Молдова готова присоединиться к «коалиции решительных»

  • 26.04.2026, 16:57
Об этом заявила Майя Санду в Киеве.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила готовность страны присоединиться к усилиям в рамках «коалиции решительных».

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 26 апреля, пишет «Европейская правда».

Санду заявила, что Молдова «готова присоединиться к коалиции решительных».

«Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако мы уже помогали, в частности с разминированием», – сказала она.

Также Санду подчеркнула, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы оказать в рамках «коалиции решительных».

