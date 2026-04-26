Украинский спецназ уничтожил почти три тысячи оккупантов за неделю

Украинский спецназ уничтожил почти три тысячи оккупантов за неделю3
- 26.04.2026, 15:57
Масштабные удары нанесены по всей линии фронта.
Операторы дронов подразделения «Альфа» СБУ нанесли удары по местам дислокации живой силы противника по всей линии боевого столкновения.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», в течение недели пилоты с помощью FPV-дронов ликвидировали 2812 оккупантов.
Также отмечается, что удары наносились по позициям врага на различных участках фронта.
«Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ работают настолько безупречно, что после поражения от врага остается один прощальный кадр», - добавляют военные в комментариях под видео.