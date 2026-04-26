В Мали убит министр обороны страны 7 26.04.2026, 16:16

Он считался ключевым союзником Москвы.

В Мали на фоне продолжающихся боевых действий с вооруженными группировками. убили министра обороны Садио Камара. Его называли главным союзником России.

Также повстанцы начали вступать в бои с российскими наёмниками. Об этом сообщает Al Jazeera.

Обстоятельства ликвидации министра

Генерал Камара был убит в ходе скоординированных атак на военные объекты по всей стране. Информация о его ликвидации появилась на следующий день после того, как его резиденция в гарнизонном городе Кати подверглась нападению в ходе одновременных атак, совершенных группировкой, связанной с «Аль-Каидой», и туарегскими повстанцами.

Камара был центральной фигурой в военном правительстве, захватившем власть после двух переворотов подряд в 2020 и 2021 годах. Он был одной из самых влиятельных фигур в правящем военном руководстве и некоторыми рассматривался как возможный будущий лидер Мали. Аналитики называют смерть Камары «серьезным ударом по вооруженным силам страны».

Повстанцы совершили убийство с использованием заминированного автомобиля, управляемого смертником, в резиденции Камары в Кати, хорошо укрепленном военном городке примерно в 15 км к северо-западу от столицы Бамако, где также проживает временный президент Ассими Гоита.

