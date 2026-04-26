Вячеслав Глеб дебютировал в роли вратаря 26.04.2026, 15:36

Известный белорусский футболист сменил амплуа в первом матче за GGS United.

Необычное преображение произошло с известным белорусским футболистом Вячеславом Глебом. Экс-игрок сборной Беларуси возглавил команду второй лиги GGS United. Первый матч он решил провести не на скамейке запасных, как это делают многие тренеры, и не на привычной позиции полузащитника — Глеб дебютировал в роли вратаря в игре с «Минским морем», пишет Onlíner.

Правда, получилось не очень. Вячеслав пропустил в начале матча.

А во второй половине сбил соперника и затем пропустил с пенальти.

Еще один гол залетел в его ворота в самом конце встречи.

В целом Глеб смотрелся уверенно и напоминал полевого игрока, который при этом играет в воротах. Он часто начинал атаки и даже подключался к штрафным.

Кроме Вячеслава Глеба, за GGS United сыграли и другие известные в нашей стране футболисты. Среди них — экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Булыга, а также Алексей Ходневич, выступавший за могилевский «Днепр», «Крумкачы», «Городею» и другие белорусские клубы.

