26 апреля 2026, воскресенье, 19:10
Иран пропустил яхту богатейшего российского олигарха через Ормузский пролив


  • 26.04.2026, 15:29
  
Миллиардер находится под санкциями США, Британии и Евросоюза.

Яхта российского миллиардера Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали», беспрепятственно прошла через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства после начала военной операции СШИ и Израиля против Ирана.

Как свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию трафика Vesselfinder и Marinetraffic, 142-метровая суперъяхта Nord вышла из Дубая 24 апреля и взяла курс на Оман, пройдя пролив в ночь на 25 апреля.

При этом, по данным NBC News, вместе с яхтой пролив пересекли два танкера, находящихся под американскими санкциями, пять грузовых судов (включая одно иранское судно) и пассажирский паром из Омана.

Алексей Мордашов на этой неделе с большим отрывом возглавил список богатейших россиян по версии Forbes: его состояние журнал оценил в 37 млрд долларов. Капитал российского миллиардера превысил отметку в 30 млрд долларов впервые в истории рейтинга, отметило издание.

Миллиардер находится под санкциями США, Британии и Евросоюза. Его яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen и перерегистрирована в России после введения ограничений. Накануне посол Ирана в Москве сообщил, что Тегеран сделал исключение для российских судов, разрешив им проходить через Ормузский пролив и не платить пошлины.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов и береговой линии, а также предупредили, что будут преследовать корабли иранского «теневого флота» даже в международных водах. 17 апреля иранская сторона объявила об открытии водной артерии для коммерческих судов — это произошло после того как Израиль договорился о 10-дневном перемирии с группировкой «Хезболла», однако вскоре Иран отозвал разрешение, обвинив Вашингтон в «пиратстве». 19 апреля военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что движение судов будет возобновлено только после полного снятия морской блокады со стороны США.

