The Sunday Times: Подтвержден каннибализм в российской армии 12 26.04.2026, 15:43

Данные проверены по нескольким источникам.

Британская газета The Sunday Times с помощью эксперта и компьютерных программ подтвердила случай каннибализма в российской армии. Ранее об этом сообщала украинская военная разведка, пишет «Агентство».

Этот случай стал известен благодаря разговору офицера и лейтенанта Владислава Разикова, заместителя командующего 5‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Перехваты передала украинская разведка.

Военные разговаривали в Telegram в ноябре 2025 года рядом с Мирноградом в Донецкой области. Замеченного в каннибализме называют по позывному Хромой, он служил в 95‑м полку 5‑й бригады.

Неназванный офицер рассказывает об «инциденте».

«Короче, один наш убил двух других, и он попробовал… он отрезал ногу и уже пробовал съесть», — говорит офицер. Затем он описывает, как Храмого нашли двое военных, которых отправили расследовать его отсутствие.

«В конце концов, сегодня они пошли и нашли место, где он затащил их в подвал, отрезал ногу и уже сидел там, прокручивая через мясорубку или что-то в этом роде, в попытке съесть… Он открыл огонь. Они убили его», — говорит офицер.

Офицер также отправил Разикову фотографии ноги и истощенного солдата. Согласно анализу The Sunday Times, фотографии не были сгенерированы или отредактированы с помощью ИИ.

Независимый военный хирург объяснил изданию, что маловероятно, что ранения, которые видны на фотографиях, получены в результате военных действий. «Это выглядит так, будто это было отрезано с помощью острого ножа», — сказал хирург.

На фотографии тела Хромого видно, что он сильно истощен.

Получив снимок, Разиков переспросил: «Их не кормят что ли? Я не понимаю». Офицер ответил, что «наши скоро начнут есть друг друга» и что «все сидят на голодных пайках».

Разиков участвует во вторжении как минимум с начала 2023 года, о чем свидетельствуют данные утечек баз данных.

Прокремлевские СМИ упоминали его как заместителя командира 5‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51‑й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр». В июле 2025 года он рассказывал ТАСС об украинских разведчиках в Николаевке, в октябре того же года — о захвате поселка Московское в ДНР.

The Sunday Times рассказывает еще о трех перехваченных сообщениях российских военных, в которых обсуждались случаи каннибализма.

В разговоре от 3 апреля 2025 года солдат с позывным Мост из 54‑го моторизованного стрелкового полка жалуется своему офицеру. «Если бы он был человеком, то он мог бы остаться так долго, как он захочет, но он ел труп, человеческое мясо. Я мусульманин. Я не хочу, чтобы кто-то вроде него заходил ко мне в убежище», — говорит военный.

В другом разговоре 8 октября 2025 года командир 1437‑го моторизованного стрелкового полка обвиняет одного из своих подчиненных. «Почему ты, бл…, ешь хохлов? Остановись, бл…, есть людей», — приводит The Sunday Times его цитату.

В еще одном сообщении в Telegram украинские хакеры нашли приказ 55‑му моторизованному стрелковому полку: «Никакого алкоголя! Никаких наркотиков! Никаких передвижений без документов! Никакого каннибализма!».

В декабре 2025 года Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало запись, на которой слышно, как мужчина говорит, что готов убить «кого-то молодого». «Я ножи наточил, мне все равно, кого резать, жрать хочу», — говорил человек.

Летом ГУР опубликовал запись переговоров о том, что военный с позывным Брелок убил и съел напарника. «Брелок его завалил, а потом ел нах*й две недели», — говорит мужчина на записи.

Посольство России в Лондоне заявило изданию, что не видит «оснований для комментариев». Представитель сказал: «То, что вы описали, — это выдумки, предоставленные украинской военной разведкой — организацией, функция которой заключается в производстве пропаганды, а не в сборе фактов».

