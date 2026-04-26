26 апреля 2026, воскресенье, 19:10
Евросоюз запретил операции с белорусскими криптоактивами

  • 26.04.2026, 15:51
  • 1,268
Ограничения введены новым пакетом санкций.

Евросоюз 23 апреля подписал новый пакет санкций, в котором, в том числе, запретил операции с любыми криптоорганизациями и криптоактивами белорусского происхождения, сообщает «Белсат».

Авторы пакета санкций считают, что белорусский режим намерен «внимательно контролировать деятельность поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, работающими в этой стране», из-за этого возникают «риски использования криптоактивов режимом для обхода ограничительных мер Союза».

«С целью гарантировать, что криптоактивы не будут служить каналом для обхода ограничительных мер Союза, решение (CFSP) 2026/512 запрещает операции с любыми поставщиками услуг, связанными с криптоактивами, созданными в Беларуси, или с любыми децентрализованными платформами, созданными в Беларуси, позволяющими обмениваться или передавать криптоактивы», – написано в решении ЕС.

При этом цифровой рубль в Беларуси еще не ввели: с 1 июля 2026 года в Беларуси стартует тестовая эксплуатация платформы цифрового рубля, сначала – только для расчетов юридических лиц с контрагентами. После этого на базе платформы планируется создание первого белорусского криптобанка.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук