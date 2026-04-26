Евросоюз запретил операции с белорусскими криптоактивами 26.04.2026, 15:51

Ограничения введены новым пакетом санкций.

Евросоюз 23 апреля подписал новый пакет санкций, в котором, в том числе, запретил операции с любыми криптоорганизациями и криптоактивами белорусского происхождения, сообщает «Белсат».

Авторы пакета санкций считают, что белорусский режим намерен «внимательно контролировать деятельность поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, работающими в этой стране», из-за этого возникают «риски использования криптоактивов режимом для обхода ограничительных мер Союза».

«С целью гарантировать, что криптоактивы не будут служить каналом для обхода ограничительных мер Союза, решение (CFSP) 2026/512 запрещает операции с любыми поставщиками услуг, связанными с криптоактивами, созданными в Беларуси, или с любыми децентрализованными платформами, созданными в Беларуси, позволяющими обмениваться или передавать криптоактивы», – написано в решении ЕС.

При этом цифровой рубль в Беларуси еще не ввели: с 1 июля 2026 года в Беларуси стартует тестовая эксплуатация платформы цифрового рубля, сначала – только для расчетов юридических лиц с контрагентами. После этого на базе платформы планируется создание первого белорусского криптобанка.

