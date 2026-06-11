Макрон пригласил Зеленского на саммит G7 11.06.2026, 13:05

16 июня лидеры «Большой семерки» проведут дискуссию по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров стран «Большой семерки».

Саммит G7 состоится 15-17 июня во французском городе Эвиан. Об этом французский лидер заявил во время выступления в Елисейском дворце.

Как отметил Макрон, саммит лидеров G7 в Эвиане начнется в понедельник вечером, 15 июня. Сначала лидеры за закрытыми дверями обсудят основные темы международных кризисов.

«Затем, во вторник утром, мы проведем дискуссию по Украине с президентом Зеленским, и это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить сближение в рамках G7 в поддержку Украины по различным аспектам войны, в том числе как поддержку переговоров, так и долгосрочную поддержку», – сообщил Макрон.

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