Макрон пригласил Зеленского на саммит G7
- 11.06.2026, 13:05
16 июня лидеры «Большой семерки» проведут дискуссию по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров стран «Большой семерки».
Саммит G7 состоится 15-17 июня во французском городе Эвиан. Об этом французский лидер заявил во время выступления в Елисейском дворце.
Как отметил Макрон, саммит лидеров G7 в Эвиане начнется в понедельник вечером, 15 июня. Сначала лидеры за закрытыми дверями обсудят основные темы международных кризисов.
«Затем, во вторник утром, мы проведем дискуссию по Украине с президентом Зеленским, и это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить сближение в рамках G7 в поддержку Украины по различным аспектам войны, в том числе как поддержку переговоров, так и долгосрочную поддержку», – сообщил Макрон.