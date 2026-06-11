Бывшей пропагандистке Татьяне Мартыновой запретили въезд в ЕС на 10 лет 4 11.06.2026, 13:10

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Татьяна Мартынова

Фото: Новини.LIVE

Ее сняли с поезда на польской границе и депортируют в Украину.

Члена «координационного совета» Татьяну Мартынову задержали при пересечении польско-украинской границы. Ей аннулировали шенгенскую визу и запретили въезд в страны Европейского союза сроком на 10 лет.

Об этом Татьяна Мартынова рассказала «Нашей Ниве».

По словам Татьяны, инцидент произошел в поезде, который ехал из Киева в Польшу.

«Польские пограничники во время проверки документов и отпечатков пальцев сказали, что я должна пересекать границу через другой пункт пропуска. После меня сняли с поезда вместе с вещами и отвезли на автомобильный пограничный переход. Там сообщили, что моя шенгенская виза аннулируется, меня ожидает депортация и запрет на въезд в ЕС на десять лет», — рассказала Татьяна Мартынова.

Татьяна Мартынова — бывшая ведущая ОНТ и блогер. Беларусь она покинула в июле 2020 года и последние годы живет в Украине. В 2024 и 2026 годах Мартынова участвовала в так называемых «выборах» в «координационный совет» как лидер списка «Хватит бояться».

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