Бывшей пропагандистке Татьяне Мартыновой запретили въезд в ЕС на 10 лет

Бывшей пропагандистке Татьяне Мартыновой запретили въезд в ЕС на 10 лет4
- 11.06.2026, 13:10
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Ее сняли с поезда на польской границе и депортируют в Украину.
Члена «координационного совета» Татьяну Мартынову задержали при пересечении польско-украинской границы. Ей аннулировали шенгенскую визу и запретили въезд в страны Европейского союза сроком на 10 лет.
Об этом Татьяна Мартынова рассказала «Нашей Ниве».
По словам Татьяны, инцидент произошел в поезде, который ехал из Киева в Польшу.
«Польские пограничники во время проверки документов и отпечатков пальцев сказали, что я должна пересекать границу через другой пункт пропуска. После меня сняли с поезда вместе с вещами и отвезли на автомобильный пограничный переход. Там сообщили, что моя шенгенская виза аннулируется, меня ожидает депортация и запрет на въезд в ЕС на десять лет», — рассказала Татьяна Мартынова.
Татьяна Мартынова — бывшая ведущая ОНТ и блогер. Беларусь она покинула в июле 2020 года и последние годы живет в Украине. В 2024 и 2026 годах Мартынова участвовала в так называемых «выборах» в «координационный совет» как лидер списка «Хватит бояться».