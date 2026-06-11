«Лукашенко слишком боится за свою шкуру» 1 11.06.2026, 13:02

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Белорусы отказываются воевать за диктатора.

Пользовательница Threads род ником nastyadolgova7 обратилась к белорусам и спросила их мнение об использовании Россией территории нашей страны для нового вторжения в Украину.

«Дорогие белорусы, как вы относитесь к новости о возможном начале наступления из вашей страны на север Украины? – пишет она. — Я люблю ваш язык, вашу страну, ваши города, и я очень надеюсь, что белорусы этого не сделают. Но, возможно, я чего-то не знаю».

Белорусы ответили автору поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Белорусы не пойдут. Они не пошли на это в 2022 году. Они не пошли на это, когда Путин несколько раз пытался их убедить. В Беларуси пара десятков тысяч законченных, отбитых лукашистских негодяев. Но их не так уж много. Они могут пойти, но если он их впустит, то кто останется защищать этого списанного Лукашенко? Поэтому вероятность очень низкая. Но Лукашенко может снова предоставит свою страну для прохода. Это возможно.

— Я понимаю, может быть, я наивна и все еще слишком верю в свой народ. Но я верю, что если этот усатый даст людям оружие, они пойдут против него. Он это хорошо знает и очень боится. Поэтому я больше жду, когда он начнет извиваться, как уж, чтобы доказать Украине, что он в целом «против войны» и «всегда отговаривал Путина от вторжения».

— Лукашенко не будет использовать белорусскую армию, а предоставление нового прохода для российских войск может спровоцировать крах белорусской экономики. Украина уже показала, насколько хорошо она работает с беспилотниками средней дальности.

— Белорусская армия вряд ли пойдет, потому что Лукашенко слишком боится за свою шкуру, а проход российской армии вполне возможен. Будь то белорусская или российская армия – у меня к ней одинаковое отношение, как и у большинства белорусов, но белорусы из Беларуси не будут вам об этом писать, потому что для них выступление против войны может закончиться тюремным заключением. После Второй мировой войны русские кричали: «Можем повторить», а белорусы, потерявшие почти каждого третьего человека, говорят: «Никогда больше».

— В Беларуси нет нормальной системы ПВО, а Украина знает местоположение стратегических объектов. 500 беспилотников и несколько ракет — и экономике Беларуси конец.

— Белорусы никогда не ходили. Ходил только один усатый вассал.

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