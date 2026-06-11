Немецкая бригада начала учение у границы с Беларусью 11.06.2026, 13:46

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Маневры проходят в Литве.

В Литве стартовали военные учения «Щит свободы 2026», которые проходят на полигоне в Пабраде — примерно в 15 километрах от границы с Беларусью. Маневры организованы немецкой бригадой, предназначенной для усиления восточного фланга НАТО, сообщает dpa.

По информации Бундесвера, в ходе учений задействуют танки, беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие 45-й танковой бригады отрабатывают действия с учетом опыта, полученного в результате войны в Украине.

В учениях принимают участие около 2,9 тысячи военных, из которых более 2,3 тысячи представляют Германию. Кроме того, задействовано около 800 единиц военной техники из восьми стран НАТО.

Как отмечает агентство dpa, это первый случай, когда сформированная для постоянного размещения в Литве немецкая бригада проводит масштабную подготовку непосредственно на территории страны, где она должна быть развернута уже в следующем году.

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