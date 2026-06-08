В Литве заявили о переходе к всеобщей воинской повинности 1 8.06.2026, 13:40

В стране увеличат количество призывников.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна движется к введению всеобщей воинской повинности на фоне инцидентов с дронами.

Об этом сообщает LRT.

По словам министра обороны, Литва должна подготовиться к увеличению количества призывников, поскольку страна «хорошими темпами» движется к введению обязательной военной службы.

«Нам нужно подготовиться — нам нужна инфраструктура и инструкторы, нам нужны военные возможности, и нам нужно иметь достаточное количество такого же оружия, чтобы оснастить людей, которых мы призвали… Каждый год армия имеет возможность обучать все больше людей, поэтому мы движемся к всеобщей воинской повинности, но движемся хорошими темпами, сохраняя качество», — заявил Каунас.

Премьер-министр Инга Ругинене согласилась с тем, что количество призывников нужно увеличить.

«Видя изменение геополитической ситуации и приближение новых угроз, приоритетом сегодня является выполнение основных задач и шаг за шагом движение к расширению», — заявила она.

Лидер оппозиционной партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» Лауринас Кащюнас также высказался в поддержку увеличения количества призывников.

«Иногда мы берем эти константы, и количество призывников увеличивается ограниченно. Я выступаю за более быстрое увеличение количества призывников», — заявил Кащюнас.

В настоящее время в список призывников в Литве входят юноши в возрасте от 18 до 21 года. Прохождение военной службы может быть отложено из-за учебы, состояния здоровья или семейных обстоятельств. Те, кто уклоняется от службы, могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, еще три тысячи — будут добровольцами.

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