В Литве заявили о переходе к всеобщей воинской повинности

В Литве заявили о переходе к всеобщей воинской повинности1
- 8.06.2026, 13:40
В стране увеличат количество призывников.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна движется к введению всеобщей воинской повинности на фоне инцидентов с дронами.
Об этом сообщает LRT.
По словам министра обороны, Литва должна подготовиться к увеличению количества призывников, поскольку страна «хорошими темпами» движется к введению обязательной военной службы.
«Нам нужно подготовиться — нам нужна инфраструктура и инструкторы, нам нужны военные возможности, и нам нужно иметь достаточное количество такого же оружия, чтобы оснастить людей, которых мы призвали… Каждый год армия имеет возможность обучать все больше людей, поэтому мы движемся к всеобщей воинской повинности, но движемся хорошими темпами, сохраняя качество», — заявил Каунас.
Премьер-министр Инга Ругинене согласилась с тем, что количество призывников нужно увеличить.
«Видя изменение геополитической ситуации и приближение новых угроз, приоритетом сегодня является выполнение основных задач и шаг за шагом движение к расширению», — заявила она.
Лидер оппозиционной партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» Лауринас Кащюнас также высказался в поддержку увеличения количества призывников.
«Иногда мы берем эти константы, и количество призывников увеличивается ограниченно. Я выступаю за более быстрое увеличение количества призывников», — заявил Кащюнас.
В настоящее время в список призывников в Литве входят юноши в возрасте от 18 до 21 года. Прохождение военной службы может быть отложено из-за учебы, состояния здоровья или семейных обстоятельств. Те, кто уклоняется от службы, могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, еще три тысячи — будут добровольцами.