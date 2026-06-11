Обмен Медведева на Мадуро Телеграм-канал «СерпомПо»

11.06.2026, 13:28

Дмитрий Медведев

Чем бы теперь заняться в Кремле?

Армянские выборы, вчистую продутые кремлёвским коллективом совместно с мидовцами, ушли в историю. Лишь министр Лавров всё так же уныло пылит державными копытами по опустевшей дороге, тихим ржанием возвещая о возможности исключения Армении из ОДКБ из-за неуплаты взносов. Да и на здоровье – исключайте. Что толку в этом вашем ОДКБ, придуманном в подражание НАТО?

Чем бы теперь заняться в Кремле? Какой сильный ход совершить? Каков будет следующий подвиг?

Мы предлагаем сделать ставку на Медведева. В России он уже хорошо послужил, давайте теперь выведем его на международный уровень. А именно, пусть Медведев выступит и публично предложит США обменять себя на Мадуро. Ведь «своих не бросаем». Поедет в Бруклинскую тюрьму вместе со своей супружницей, а стратегический союзник России Мадуро с женой обратным рейсом на подмосковную дачу поправлять здоровье и обсуждать с Асадом и Януковичем многополярный мир.

Было бы крайне желательно, чтобы Медведев писал в бруклинской тюрьме мемуары «Моя борьба» (их потом можно перевести на корейский, издав в Пхеньяне), а на суде выступал с обличительными речами в адрес американского империализма, Каи Каллас, Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен , дико смеялся, перебивал прокуроров, показывал неприличные жесты судье. Мир будет потрясен этим процессом века. У американского посольства в Москве можно запустить нескончаемый митинг, на котором охрипшая, вспотевшая Захарова будет грозить с трибуны костлявым кулаком американским недругам, предавшим «дух Анкориджа».

Конечно, Медведева в Америке осудят. Но это не страшно. Ведь Путин с Володиным и Матвиенко приняли закон, согласно которому вооружённые силы нашей страны могут спасать российских граждан из-за границы. Как известно, российский спецназ (кадыровцы) – лучший в мире. Поэтому Медведева благополучно вывезут обратно в Москву, где он и продолжит материться у себя в телеграм-канале, спокойно унавоживая прежнюю ниву.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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