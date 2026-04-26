В Беларуси вводят изменения по рынку труда

В Беларуси вводят изменения по рынку труда6
26.04.2026, 12:55
- 1,924
Есть новшество и для подростков.
В Беларуси вводят несколько изменений по рынку труда. «Зеркало» рассказало подробности.
Новшество для подростков
В Беларуси скорректировали перечень запрещенных для подростков работ. Как сообщают в Минтруда, из этого списка исключили профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Ранее для подростков она была под запретом.
Для трех профессий повысили минимальный разряд выполнения работ, с которого запрещен труд несовершеннолетних:
брошюровщик (было со 2‑го разряда, стало с 3‑го);
переплетчик (было со 2‑го, стало с 3‑го);
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (было со 2‑го, стало с 3‑го).
«Повышение разряда связано с тем, что при выполнении работ по 2-му разряду по данным профессиям отсутствуют факторы повышенной опасности (открытые движущиеся/вращающиеся элементы, превышение норм по перемещению/подъему тяжестей вручную). При выполнении же работ по 3-му разряду и выше такие факторы присутствуют», — уточнили в Минтруда.
Изменение в охране труда
В Минтруда напомнили, что с 26 апреля обновят правила охраны труда при работах на высоте в строительстве. «Изменены критерии отнесения работ к работам на высоте: установлена новая граница — 1,8 метра вместо ранее действовавших 1,3 метра; уточнены требования к работам в безопорном пространстве, включая применение систем канатного доступа», — сообщали ранее в Минтруда.
Также чиновники введут новую систему организации охраны труда. Среди прочего установят дифференцированные требования к средствам индивидуальной защиты. «Конкретизированы нормы безопасного проведения работ по обслуживанию деревьев», — сообщали в ведомстве.