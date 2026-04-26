В Беларуси вводят изменения по рынку труда 26.04.2026, 12:55

Есть новшество и для подростков.

В Беларуси вводят несколько изменений по рынку труда. «Зеркало» рассказало подробности.

Новшество для подростков

В Беларуси скорректировали перечень запрещенных для подростков работ. Как сообщают в Минтруда, из этого списка исключили профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Ранее для подростков она была под запретом.

Для трех профессий повысили минимальный разряд выполнения работ, с которого запрещен труд несовершеннолетних:

брошюровщик (было со 2‑го разряда, стало с 3‑го);

переплетчик (было со 2‑го, стало с 3‑го);

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (было со 2‑го, стало с 3‑го).

«Повышение разряда связано с тем, что при выполнении работ по 2-му разряду по данным профессиям отсутствуют факторы повышенной опасности (открытые движущиеся/вращающиеся элементы, превышение норм по перемещению/подъему тяжестей вручную). При выполнении же работ по 3-му разряду и выше такие факторы присутствуют», — уточнили в Минтруда.

Изменение в охране труда

В Минтруда напомнили, что с 26 апреля обновят правила охраны труда при работах на высоте в строительстве. «Изменены критерии отнесения работ к работам на высоте: установлена новая граница — 1,8 метра вместо ранее действовавших 1,3 метра; уточнены требования к работам в безопорном пространстве, включая применение систем канатного доступа», — сообщали ранее в Минтруда.

Также чиновники введут новую систему организации охраны труда. Среди прочего установят дифференцированные требования к средствам индивидуальной защиты. «Конкретизированы нормы безопасного проведения работ по обслуживанию деревьев», — сообщали в ведомстве.

