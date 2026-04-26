закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане

  • 26.04.2026, 13:19
Атаке предшествовал приказ Нетаньяху.

Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, пораженные объекты использовались «Хезболлой» для подготовки нападений на израильских солдат и государство Израиль. «Армия обороны Израиля будет продолжать решительно противодействовать угрозам, направленным против израильских гражданских лиц и солдат», — говорится в заявлении ведомства.

Атаке предшествовал приказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который 25 апреля поручил ЦАХАЛ нанести «мощный удар» по объектам «Хезболлы». В канцелярии Нетаньяху уточнили, что решение было принято после нарушения группировкой режима прекращения огня.

Днем ранее, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели после «очень хороших» переговоров между послами двух стран в Вашингтоне. Он добавил, что есть «отличный шанс» на заключение мира, однако обеим сторонам «нужно думать о «Хезболле», которая не подчиняется правительству Ливана. Трамп предупредил, что группировка будет срывать перемирие, и Израилю «придется защищаться».

Уже на следующий день «Хезболла» назвала достигнутое при посредничестве США прекращение огня «бессмысленным». Ливанские власти, в свою очередь, сообщили о двух погибших в результате израильского удара, а также о том, что «Хезболла» сбила израильский беспилотник.

Ранее стороны договорились о десятидневном перемирии, начавшемся 17 апреля. «Хезболла» тогда указывала, что ее действия «будут зависеть от развития событий». В Госдепартаменте США подчеркивали, что прекращение огня может быть продлено в случае успешного хода переговоров и если ливанские власти докажут способность контролировать ситуацию на своей территории, сделав реальные шаги для предотвращения атак «Хезболлы» и других военизированных группировок против Израиля.

Израиль начал «ограниченную наземную операцию» против «Хезболлы» в середине марта на фоне войны с Ираном, в которой также участвуют США. Когда Вашингтон и Тегеран начали диалог о перемирии, иранская сторона потребовала прекращения боевых действий на ливанской территории. После этого Трамп попросил Нетаньяху сократить число ударов по Ливану, а 9 апреля израильский премьер распорядился начать переговоры с ливанскими властями о разоружении «Хезболлы» и нормализации отношений.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

