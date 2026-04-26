Симоньян сделала неожиданное признание о своей болезни
- 26.04.2026, 12:47
- 6,552
Откровенность шокирует.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает войну РФ против Украины, сделала неожиданное признание о своей болезни.
Пропагандистка сказала, что ей нечего стеснятся своей болезни, поэтому она показывает свою изменившуюся внешность.
«Парики оказалось такие неудобные. Все потеет, колется. Зачем это надо? Я просто не стала его носить, и все. Сейчас уже отросли волосы, а зимой я вообще лысая ходила. Мне было совершенно все равно. Ну лысая и лысая», — призналась Симоньян.
«Мне иногда говорят: «Мне иногда говорят: «Как ты не стесняешься?». А у меня что, сифилис? Чего я должна стесняться? Я больна раком! Я не сделала ничего плохого, чтобы им заболеть. Это не результат моего образа жизни, из-за которого обычно появляются «нехорошие» заболевания», — заявила путинистка.