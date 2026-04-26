Значительная часть НПЗ в российском Туапсе выгорела

Значительная часть НПЗ в российском Туапсе выгорела4
- 26.04.2026, 12:59
Появились спутниковые фото.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в результате последней атаки 16 апреля получил значительные повреждения. Подавляющее количество ударов пришлось на резервуарный парк комплекса.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Vantor, которые публикует Exilenova+. Судя по кадрам, значительная часть парка была повреждена или уничтожена.
О чем идет речь
По визуальной оценке, как отмечается, огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы и узлы обвязки. Это связано с тем, что НПЗ является ключевым узлом хранения и накопления готовых нефтепродуктов и буфер всей логистики объекта.
Кроме того, огонь может вызвать двойной эффект, поскольку пожар может перекинуться на смежные промышленные объекты и инфраструктуру комплекса.
Как отмечается, даже без прямых попаданий в нефтеперерабатывающие установки, атаки могут существенно ограничить прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в результате чего общая рабочая эффективность будет уменьшаться.
Что предшествовало
Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул повторно.