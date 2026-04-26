Значительная часть НПЗ в российском Туапсе выгорела 4 26.04.2026, 12:59

3,418

Появились спутниковые фото.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в результате последней атаки 16 апреля получил значительные повреждения. Подавляющее количество ударов пришлось на резервуарный парк комплекса.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Vantor, которые публикует Exilenova+. Судя по кадрам, значительная часть парка была повреждена или уничтожена.

О чем идет речь

По визуальной оценке, как отмечается, огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы и узлы обвязки. Это связано с тем, что НПЗ является ключевым узлом хранения и накопления готовых нефтепродуктов и буфер всей логистики объекта.

Кроме того, огонь может вызвать двойной эффект, поскольку пожар может перекинуться на смежные промышленные объекты и инфраструктуру комплекса.

Как отмечается, даже без прямых попаданий в нефтеперерабатывающие установки, атаки могут существенно ограничить прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в результате чего общая рабочая эффективность будет уменьшаться.

Что предшествовало

Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул повторно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com