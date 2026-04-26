26 апреля 2026, воскресенье, 14:14
В Мали сбили российский вертолет

  26.04.2026, 12:25
Погиб экипаж и огневая группа.

Сепаратисты-туареги «Фронта освобождения Азавада» (FLA) вместе с боевиками-джихадистами JNIM, которых связывают с «Аль-Каидой», начали масштабные наступательные действия против военной хунты страны. Об этом сообщает ВВС.

Бои продолжались в районе военной базы Кати вблизи столицы страны Бамако, в городах Гао и Кидаль и других.

Представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил, что его силы взяли под контроль несколько позиций в Гао и Кидали, где как раз размещается база бывших «вагнеровцев», которых генерал Ассими Гоита нанял для борьбы с повстанцами после военного переворота в 2021 году.

В социальных сетях публикуют кадры, на которых, как утверждается, горит сбитый вертолет российских наемников.

В воскресенье утром, 26 апреля, российский пропагандист Илья Туманов, который администрирует профильный авиаканал Fighterbomber, подтвердил, что россияне потеряли в Африке один из вертолетов, который попал под «внешнее огневое воздействие» зенитно-ракетного комплекса.

Уточняется, что экипаж вертолета и мобильная огневая группа на борту погибли.

