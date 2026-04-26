В РФ дроны поразили трубопровод химзавода «Апатит» с серной кислотой

В Вологодской области России беспилотники атаковали предприятие «Апатит», повредив трубопровод высокого давления на азотном комплексе. В результате инцидента по меньшей мере пять человек получили травмы, одного из них прооперировали из-за осколочных ранений.

К месту происшествия оперативно направили восемь карет скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

По поручению губернатора региона экстренные службы быстро развернули дополнительные медицинские силы в районе инцидента, в частности в городе Череповец, где зафиксировали падение обломков беспилотника.

На место прибыли восемь автомобилей скорой медицинской помощи для транспортировки пострадавших и оказания неотложной помощи.

Пятерых пострадавших срочно госпитализировали в областную больницу №3. Один из них получил осколочные ранения, был прооперирован и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Еще четверо получили химические ожоги разной степени и проходят лечение в стационаре.

В результате атаки был поврежден трубопровод с серной кислотой на производственном объекте «Аммиак-3». Несмотря на это, возгорания не произошло, а превышение опасных концентраций веществ в воздухе не зафиксировано. Сейчас идет оценка последствий и установление масштабов повреждений.

