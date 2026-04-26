США перехватили судно «теневого флота» Ирана в Аравийском море 26.04.2026, 11:13

1,154

Фото: maritimeoptima.com

Операцию проводили с эсминца USS Pinckney.

США перехватили в Аравийском море судно «теневого флота» Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о судне Sevan, которое входило в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США с эсминца USS Pinckney. Сейчас оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

В Центральном командовании отметили, что суда «теневого флота» находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов были вынуждены изменить курс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com