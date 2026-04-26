закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США перехватили судно «теневого флота» Ирана в Аравийском море

  • 26.04.2026, 11:13
  • 1,154
США перехватили судно «теневого флота» Ирана в Аравийском море
Фото: maritimeoptima.com

Операцию проводили с эсминца USS Pinckney.

США перехватили в Аравийском море судно «теневого флота» Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о судне Sevan, которое входило в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США с эсминца USS Pinckney. Сейчас оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

В Центральном командовании отметили, что суда «теневого флота» находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов были вынуждены изменить курс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

