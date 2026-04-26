Заместительницу председателя «Белгоспищепрома» уволили по неожиданной причине 8 26.04.2026, 10:44

7,948

Татьяна Шедько

Фото: bgp.by

Опубликовано постановление Совмина.

Совет Министров снял с должности Татьяну Шедько. Она была заместительницей главы концерна «Белгоспищепром». Причина увольнения — необычная, пишет «Зеркало».

«В связи с прекращением допуска к государственным секретам, препятствующим продолжению работы по занимаемой должности служащего (п. 8 ч. 1 ст. 47 Трудового кодекса)», — говорится в постановлении за подписью премьер-министра Александра Турчина.

Из-за чего Шедько запретили доступ к госсекретам, не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com