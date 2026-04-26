Заместительницу председателя «Белгоспищепрома» уволили по неожиданной причине

8
  • 26.04.2026, 10:44
  • 7,948
Татьяна Шедько
Фото: bgp.by

Опубликовано постановление Совмина.

Совет Министров снял с должности Татьяну Шедько. Она была заместительницей главы концерна «Белгоспищепром». Причина увольнения — необычная, пишет «Зеркало».

«В связи с прекращением допуска к государственным секретам, препятствующим продолжению работы по занимаемой должности служащего (п. 8 ч. 1 ст. 47 Трудового кодекса)», — говорится в постановлении за подписью премьер-министра Александра Турчина.

Из-за чего Шедько запретили доступ к госсекретам, не сообщается.

