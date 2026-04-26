«Ситуация для Путина критическая» 2 26.04.2026, 11:30

Владимир Огрызко

Бумеранг в отношении российского диктатора вернулся.

Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в очень сложной, как в политическом, так и в психологическом плане, ситуации. Об этом в эфире Radio NV сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, рейтинг Путина, даже по официальным данным, упал очень низко - до 65%, а реально эту цифру нужно делить на два.

«Можно представить себе, насколько эта быдломасса разочарована своим царем, но не тем, что Россия идет к своему закономерному финалу, а разочарована тем, что нельзя бабушке позвонить из Франции. Вот такая «беда» волнует их гораздо больше, чем то, что происходит вокруг», - подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что сейчас уже начинают раскручивать сценарий, чтобы выпустить пар, что «царь хороший, а бояре плохие», поэтому их нужно наказывать.

По его словам, российские власти начали искать способы, чтобы спустить пар, найти козла отпущения, скорее всего, коллективного.

«То, что ситуация для Путина критически плохая, уже понятно всем. Поэтому сейчас идет игра в хорошего царя и плохих бояров. По сути, людей отвлекают от вопроса, а что является причиной такой ситуации. Все это срежиссированная кампания. Путин понимает, что ситуация очень плохая для него лично, ищет какие-то выходы и делает, как в шахматах, очередной ход, который хуже предыдущего. У Путина другого выхода не остается. По всем направлениям провал, на фронте успехов нет никаких - уже в четвертый раз берут Луганщину, а она все никак не берется, уже трудно вспомнить, сколько раз они брали Купянск. В экономике - полный провал. Россияне это уже ощущают на себе», - подчеркнул Огрызко.

По его словам, экономика успешно «загибается», а специалисты только спорят - произойдет ли это в мае или в середине лета. При этом он добавил, что украинские дроны залетают уже очень далеко на территорию РФ.

«Все понимают, что виноват Путин, а ему нужно переложить это на то, что виноваты бояре. Не исключено, что где-то через месяц, максимум два, в России начнутся реальные кадровые перестановки, но согласятся ли эти бояре пойти на заклание только потому, что их туда отправит Путин? Возможно, и здесь самая большая интрига, что бояре могут сказать и поступить иначе - могут нейтрализовать этого царя, на которого потом будет легко спустить всех собак и сказать, что они находились под бешеным давлением, а виноват Путин. А мы, мол, готовы со всеми договориться, чтобы прекратить ужасную тенденцию и спасти Россию. Для Путина действительно, куда ни кинь, везде клин. Он сейчас в очень сложной и политической, и психологической ситуации», - считает Огрызко.

Эксперт подытожил, что бумеранг в отношении российского диктатора вернулся.

