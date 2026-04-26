Предпочтения белорусов в алкоголе изменились

22
  26.04.2026, 11:39
  • 3,540
Предпочтения белорусов в алкоголе изменились

Значительно выросли продажи водки.

В Беларуси стали покупать больше водки и крепких спиртных напитков по сравнению с 2025 годом. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Национального статистического комитета.

В документе сравнивались данные за первый квартал 2025 и 2026 годов.

Значительно выросли продажи водки. Так, согласно информации Белстата, в январе — марте 2026 года количество проданного алкоголя оказалось на 2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В литрах показатели такие: 19,666 млн литров в 2026-м против 19,286 млн литров годом ранее.

Стали покупать чаще и другие крепкие напитки. Вот как выросли их продажи:

ликеры и ликеро-водочные изделия — на 17,3%;

коньяк, коньячные напитки и бренди — на 6,7%;

слабоалкогольные напитки — на 2,8%.

Вино и пиво, видимо, разонравились.

В первом квартале этого года продажи плодовых вин сократились на 21,3%, виноградных вин — на 4,9%. Игристых вин, включая шампанское, — на 2%. С пивом тоже не все гладко: продажи просели на 3,6%.

