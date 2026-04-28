Atlantic Council: Инициатива трех морей может перейти на новый уровень
- 28.04.2026, 11:41
Сегодня в составе 13 стран.
Страны Центральной и Восточной Европы обсуждают будущее Инициативы трех морей, которая объединяет государства между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. На саммите в Дубровнике участники оценивают достижения проекта и ищут пути ускорения его развития, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Созданная в 2016 году как неформальная коалиция, инициатива была призвана модернизировать энергетическую, транспортную и цифровую инфраструктуру региона до уровня Западной Европы. Сегодня в нее входят 13 стран, включая Грецию, присоединившуюся в 2023 году.
За это время проект превратился в заметную международную платформу и запустил инвестиционный фонд с высокой доходностью. Однако его дальнейшее развитие тормозит отсутствие постоянной управленческой структуры.
Эксперты отмечают, что инициатива работает в «рывками», активность возрастает перед ежегодными саммитами, но затем заметно снижается. Это мешает использовать экономический потенциал региона, где проживает около 120 миллионов человек, а общий ВВП превышает 3 триллиона долларов.
Для достижения уровня Западной Европы региону требуется около 1 триллиона долларов инвестиций. В связи с этим ключевым предложением стало создание постоянного офиса или секретариата, который мог бы координировать проекты, привлекать инвесторов и поддерживать непрерывную работу.
По мнению аналитиков, именно решения саммита в Дубровнике определят, станет ли Инициатива трех морей полноценным экономическим двигателем или останется ограниченным форматом сотрудничества.