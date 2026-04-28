Atlantic Council: Инициатива трех морей может перейти на новый уровень 28.04.2026, 11:41

Фото: Grgo Jelavic/PIXSELL/Sipa

Сегодня в составе 13 стран.

Страны Центральной и Восточной Европы обсуждают будущее Инициативы трех морей, которая объединяет государства между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. На саммите в Дубровнике участники оценивают достижения проекта и ищут пути ускорения его развития, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Созданная в 2016 году как неформальная коалиция, инициатива была призвана модернизировать энергетическую, транспортную и цифровую инфраструктуру региона до уровня Западной Европы. Сегодня в нее входят 13 стран, включая Грецию, присоединившуюся в 2023 году.

За это время проект превратился в заметную международную платформу и запустил инвестиционный фонд с высокой доходностью. Однако его дальнейшее развитие тормозит отсутствие постоянной управленческой структуры.

Эксперты отмечают, что инициатива работает в «рывками», активность возрастает перед ежегодными саммитами, но затем заметно снижается. Это мешает использовать экономический потенциал региона, где проживает около 120 миллионов человек, а общий ВВП превышает 3 триллиона долларов.

Для достижения уровня Западной Европы региону требуется около 1 триллиона долларов инвестиций. В связи с этим ключевым предложением стало создание постоянного офиса или секретариата, который мог бы координировать проекты, привлекать инвесторов и поддерживать непрерывную работу.

По мнению аналитиков, именно решения саммита в Дубровнике определят, станет ли Инициатива трех морей полноценным экономическим двигателем или останется ограниченным форматом сотрудничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com