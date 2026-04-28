Начнется безжалостный русский бунт Виталий Надурак

28.04.2026, 12:19

Россияне обрушатся на Путина и виновников своего позора.

После удивительно удачных украинских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе среди российских зетников неоднократно звучала полная боли фраза: «Ну когда же мы наконец начнем воевать по-настоящему…». Она формулировалась по-разному, но все версии содержали один подтекст: дескать, Россия до сих пор не наносила настоящих ударов по Украине и все еще имеет в рукаве козыри, которые самое время извлечь.

Почему же, несмотря на то, что идет уже пятый год войны, некоторые россияне все еще верят, что их страна имеет, кроме ядерного оружия, еще какую-то скрытую силу, способную сломать украинскую оборону и которая пока не была ею использована?

По моему мнению, одной из причин такой безосновательной уверенности является миф о величии России, который десятилетиями лелеял Путин в сознании своих подданных. В результате они начали верить, что, кроме размера территории, их страна обладает еще каким-то особым величием, которое делает ее сверхдержавой, способной диктовать свою волю другим.

Неспособность России даже приблизиться к достижению поставленных ею целей в войне с Украиной, казалось бы, должна была бы разрушить миф о ее особом величии и силе. Однако ирония мифов заключается в том, что доказательства часто не имеют над ними власти, и люди продолжают в них верить даже тогда, когда реальность свидетельствует об обратном.

В результате зетники сегодня похожи на растерянных подростков, которым родители годами рассказывали об их якобы выдающихся музыкальных способностях, а те теперь никак не могут понять, почему жюри и зрители талант-шоу не разделяют родительских оценок.

Конечно, кроме тех россиян, которые кричат «когда же мы наконец начнем», есть и те, кто осознает, что «пора заканчивать». Однако их голоса, кажется, пока не способны одолеть силу мифа, в плену которого живет остальная часть России.

Эта вера, видимо, и в дальнейшем будет толкать их к тому, чтобы укрывать своими телами украинскую землю. Поэтому надеяться на быстрое прозрение не стоит.

Однако интересно, что случится с этими гражданами, когда количество неудач станет таким большим, что совмещать их с идеей великой России будет невозможно.

Признают ли они, что ошибались? Вряд ли.

Скорее всего, в привычной для человеческих существ манере они будут обвинять во всем внешние обстоятельства. Вполне вероятно, что такими обстоятельствами станут Путин и его государственная машина, которые внушали им веру в величие, что в итоге окажется мифом.

Вот тогда и можно будет ожидать, что разочарованные зетники, словно неконтролируемые подростки, начнут крушить все вокруг, изливая гнев на виновников своего позора. Иными словами, начнется бессмысленный и безжалостный русский бунт, которого так боялся герой пушкинской повести.

А до того времени нам, украинцам, не остается другого варианта, как последовательно делать свою работу, постепенно приближая тот момент, когда мифологическое сознание россиян упадет под холодным ветром объективной реальности.

Виталий Надурак, nv.ua.

