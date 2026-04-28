Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на продажу
- 28.04.2026, 13:50
Начальная цена — $8,19 млн.
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» может найти нового хозяина — его выставили на аукцион.
На торги выставлено предприятие как имущественный комплекс с кадастровым/инвентарным номером 0000381. В него входит имущество и имущественные права ГСОК «Логойск». Объект расположен в Логойском районе Минской области. В документах указано, что он относится к опасным производственным объектам.
Полный перечень имущества размещен в документах к торгам на площадке e-auction.by.
Должником указано ООО «ТРАЙПЛ».
Начальная цена имущества составляет 23 195 052,26 рубля, или примерно $8,19 млн по курсу Нацбанка.
Для участия в торгах нужно внести задаток — 2 319 505,23 рубля, это около $819 тыс. и примерно 10% от начальной стоимости объекта.