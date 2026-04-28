Россия идет по стопам СССР эпохи позднего Брежнева 4 28.04.2026, 14:57

Экономисты предупреждают о глубоком кризисе в российской экономике.

Ряд российских и независимых экономистов заявляют, что экономика России переживает затяжной структурный кризис, который может привести к долгосрочной стагнации и усилению политической нестабильности, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На Московском экономическом форуме академик Российской академии наук Роберт Нигматулин охарактеризовал текущее состояние экономики как «экзистенциальный кризис». По его мнению, существующая модель управления требует не точечных реформ, а масштабной перестройки, сопоставимой с периодом перестройки в СССР.

Эксперт отметил, что без глубокой экономической и политической трансформации выйти из кризиса невозможно. Он также указал на ряд проблем: низкие доходы населения по сравнению с европейскими странами, высокая смертность, инфляционное давление и слабая инвестиционная активность.

По словам Нигматулина, значительная часть экономических указов последних лет не дала ожидаемого результата, а система управления страдает от неэффективности и бюрократии. Он предупреждает, что текущая ситуация может угрожать устойчивости государства в условиях войны и роста коррупции.

Схожую оценку высказывают и другие экономисты сравнивают текущее положение России с периодом позднего СССР и говорит о признаках длительной деградации экономики.

В качестве возможных мер специалисты называют снижение налоговой нагрузки, реформу инвестиционной политики и обновление управленческих кадров. Однако многие признают, что такие изменения требуют системного политического обновления.

Эксперты отмечают, что нынешняя модель управления демонстрирует признаки чрезмерной централизации, что снижает эффективность принятия решений и усиливает внутренние дисбалансы.

В целом аналитики сходятся во мнении, что российская экономика находится в состоянии структурного напряжения, а дальнейшее развитие будет зависеть от способности системы к глубокой трансформации.

