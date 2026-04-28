28 апреля 2026, вторник, 16:27
  • 28.04.2026, 16:11
Стали известны ставки утильсбора в Беларуси для новых видов техники

Обновленные расценки вступят в силу с 29 апреля.

С 29 апреля в Беларуси заработают новые ставки утильсбора. Суммы для всех видов техники указаны в документе, опубликованном на Национальном правовом-интернет портале.

Реестр был значительно расширен. В него добавили самоходные косилки, зерноуборочные комбайны, гусеничные тракторы для сельского хозяйства, колесные тракторы, снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоходы и другие виды техники.

И суммы впечатляют. В зависимости от мощности зерноуборочного комбайна придется заплатить утильсбор в размере 15,6–78,2 тыс. И это при условии, что машина выпущена не более трех лет назад. На модели постарше ставки еще выше.

Какой утильсбор на легковушки

Для ввоза физлицами легковых авто (с любым типом и объемом двигателя) ставка выросла на 14,7−17,7% в зависимости от возраста. За машину, выпущенную менее трех лет назад, нужно будет заплатить 624,92, а если более – то 1282,02.

При этом по отдельным позициям "в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно".

Утильсбор стал на 50% дороже на новые седельные тягачи допустимой максимальной массой от 12 до 20 т. Теперь нужно заплатить 149,4 тыс.

Кому не надо платить утильсбор

Есть и исключения, когда оплачивать утильсбор не требуется. Это относится к технике, которую ввозят МИД, спецслужбы, иностранные дипломаты.

Также это касается белорусских автопроизводителей в случае принятия ими на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним.

