Стало известно, о чем шептались король Карл III и Трамп перед чаепитием 28.04.2026, 17:26

Фото: Getty Images

Специалист по чтению по губам раскрыла секрет.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствовали короля Карла III и королеву Камиллу на Южной лужайке Белого дома. И их первые реплики не были слышны журналистам, но специалист по чтению по губам Никола Хиклинг сообщила Daily Mail, что во время короткого разговора президент упомянул как субботнюю стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома, так и тревожные новости о Владимире Путине .

«Эта стрельба…» — произнес Трамп.

«Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго. Мне кажется, мне здесь не место», — ответил король.

Затем Трамп спросил короля все ли с ним в порядке, добавив: «Это не к добру».

«Я не был готов, но теперь я готов», — также заявил президент США.

Затем Трамп сменил тему, сообщив Карлу, что поддерживает контакт с российским лидером.

«Сейчас я разговариваю с Путиным, — сказал Трамп. — Он хочет войны».

Король Карл отметил, что они обсудят эту тему позже.

Но Трамп продолжил.

«У меня такое чувство… что если он сделает то, что сказал, то уничтожит все население», — предупредил Трамп.

Монарх снова попытался сменить тему разговора.

«В другой раз», — сказал король Карл.

Президент США также указал на участок Южной лужайки, где будет построен новый бальный зал Белого дома, отметила Никола Хиклинг. И предложил посмотреть поближе. На это Карл отреагировал с юмором: «Уверен, вы нам все покажете».

Трамп ответил: «Верно, вы правы».

Затем первая леди и ее муж пригласили короля и королеву на чай в Зеленую комнату Белого дома. Но перед этим они осмотрели новый улей для пчел в форме Белого дома и огород, высаженный первой леди Мишель Обамой в 2009 году. Что пары обсуждали во время чаепития – неизвестно. Журналисты на встрече не присутствовали.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com