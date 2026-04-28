Хорватия и Босния сделали шаг к энергетической независимости от России

Хорватия и Босния сделали шаг к энергетической независимости от России1
- 28.04.2026, 18:23
Страны подписали соглашение о строительстве нового газопровода.
Хорватия и Босния и Герцеговина подписали соглашение о строительстве нового газопровода, который должен снизить энергетическую зависимость региона от России и укрепить энергобезопасность на Балканах, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
Проект под названием «Southern Interconnection» соединит газовые сети Боснии с хорватской инфраструктурой, а также с терминалом сжиженного природного газа на острове Крк в Адриатическом море.
Босния определила американскую компанию AAFS Infrastructure and Energy в качестве инвестора и основного разработчика проекта. Стоимость строительства может достигать 1,5 миллиарда долларов.
Подписание соглашения состоялось в присутствии министра энергетики США Криса Райта.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что новый маршрут поможет диверсифицировать поставки газа и повысить энергетическую независимость страны. Глава Совета министров Боснии Боряна Кришто назвала соглашение «важным днем для обеих стран».
В настоящее время Босния почти полностью зависит от поставок российского газа, который поступает через Сербию и Болгарию по маршруту «TurkStream».
Представители США подчеркнули, что проект является частью стратегии по снижению энергетической зависимости Европы от России и стимулированию экономического роста в регионе.
Параллельно было объявлено о планах инвестиций в Хорватию — создании масштабного центра обработки данных и инновационного кампуса стоимостью около 50 миллиардов евро, что может усилить технологическую роль страны в регионе.
Croatia, Bosnia sign pipeline deal to reduce dependency on Russia
Croatia and Bosnia have signed an agreement to build a gas pipeline aimed at reducing energy dependency on Russia.