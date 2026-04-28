Хорватия и Босния сделали шаг к энергетической независимости от России 1 28.04.2026, 18:23

Фото: AP

Страны подписали соглашение о строительстве нового газопровода.

Хорватия и Босния и Герцеговина подписали соглашение о строительстве нового газопровода, который должен снизить энергетическую зависимость региона от России и укрепить энергобезопасность на Балканах, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Проект под названием «Southern Interconnection» соединит газовые сети Боснии с хорватской инфраструктурой, а также с терминалом сжиженного природного газа на острове Крк в Адриатическом море.

Босния определила американскую компанию AAFS Infrastructure and Energy в качестве инвестора и основного разработчика проекта. Стоимость строительства может достигать 1,5 миллиарда долларов.

Подписание соглашения состоялось в присутствии министра энергетики США Криса Райта.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что новый маршрут поможет диверсифицировать поставки газа и повысить энергетическую независимость страны. Глава Совета министров Боснии Боряна Кришто назвала соглашение «важным днем для обеих стран».

В настоящее время Босния почти полностью зависит от поставок российского газа, который поступает через Сербию и Болгарию по маршруту «TurkStream».

Представители США подчеркнули, что проект является частью стратегии по снижению энергетической зависимости Европы от России и стимулированию экономического роста в регионе.

Параллельно было объявлено о планах инвестиций в Хорватию — создании масштабного центра обработки данных и инновационного кампуса стоимостью около 50 миллиардов евро, что может усилить технологическую роль страны в регионе.

Croatia, Bosnia sign pipeline deal to reduce dependency on Russia

Croatia and Bosnia have signed an agreement to build a gas pipeline aimed at reducing energy dependency on Russia.

