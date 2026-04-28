Сербия лишила племянника Кадырова гражданства 3 28.04.2026, 19:31

Через пять дней после выдачи.

Правительство Сербии аннулировало гражданство Якуба Закриева — племянника главы Чечни Рамзана Кадырова — спустя всего пять дней после того, как выдало ему паспорт страны. Соответствующее решение подписал премьер-министр Джуро Мацут, документ опубликован в «Официальном вестнике». Как пишет сербское издание N1, в решении об аннулировании говорится, что Закриев «может рассматриваться как потенциальная угроза национальной безопасности». При этом первоначально гражданство было предоставлено на основании статьи 19 закона о гражданстве — как иностранцу, «представляющему интерес для Республики Сербия».

Отмена произошла менее чем через сутки после публикаций в СМИ. Правительство пересмотрело решение, воспользовавшись статьей 184 Закона об общем административном производстве, которая позволяет сербским властям отменять собственное постановление, если отмена необходима для устранения «непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, общественной безопасности, общественному спокойствию и общественному порядку», поясняет N1.

Сербский паспорт Закриев получил в особом порядке — такие документы обычно выдаются отличившимся деятелям бизнеса, науки, спорта или искусства. При этом человеку не нужно проживать в Сербии или отказываться от другого гражданства, а сам паспорт открывает безвизовый въезд более чем в 100 стран, включая государства Европы. О том, что племянник Кадырова стал гражданином Сербии, накануне, 27 апреля, сообщило сербское издание Nedeljnik.

Якуб Закриев — сын родной сестры Рамзана Кадырова. Он руководил администрацией главы и правительства Чечни, был мэром Грозного и министром сельского хозяйства республики. В июле 2023 года Закриев стал генеральным директором компании «Данон Россия», которую Владимир Путин национализировал своим указом. В марте 2024 года Путин вывел организацию из-под управления государства, после чего Danone объявила о продаже российского подразделения компании «Вамин Р», владельцем которой стал бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов.

По данным Explainer, после установления контроля над активами Danone Закриев и Алисултанов стали рублёвыми миллиардерами. У племянника Кадырова появился вклад в Газпромбанке на 1,5 млрд рублей, а также участок и дом в коттеджном поселке «Миллениум парк» стоимостью около 1 млрд рублей. Алисултанов, в свою очередь, открыл вклад на сумму свыше 4 млрд рублей и приобрел пентхаус у Кремля за 3 млрд рублей. В 2024 году Алисултанов также получил гражданство Сербии.

Ранее «Важные истории» писали, что с начала 2022 по апрель 2025 года власти Сербии приняли в гражданство «в интересах республики» 204 россиян, среди которых оказались сотрудники оборонных предприятий и менеджеры госкомпаний.

