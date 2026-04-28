Лига чемпионов: «ПСЖ» сразится с «Баварией» 2 28.04.2026, 20:03

Сегодня состоится первый матч 1/2 финала еврокубка.

Сегодня, 28 апреля, стартует стадия 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдет одна игра.

Расписание матчей Лиги чемпионов 28 апреля (время – минское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия).

На предыдущей стадии «Пари Сен-Жермен» выбил из Лиги чемпионов «Ливерпуль», а «Бавария» оставила за пределами турнира мадридский «Реал».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

