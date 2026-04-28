Мошенники создали фальшивый сайт Нацбанка 2 28.04.2026, 21:10

Переход по ссылке может быть опасным.

Национальный банк Беларуси предупредил граждан о выявленном в интернете фальшивом сайте, который имитирует официальный ресурс регулятора.

В соответствии с информацией банка, в доменной зоне.by появился сайт, который своим адресом и внешним видом очень похож на настоящий сайт Нацбанка. Однако контактные данные там не соответствуют реальным, а переход по ссылкам может быть опасным.

В связи с ростом количества мошеннических схем, где используются названия государственных органов и организаций, граждан призывают быть особенно внимательными.

В Нацбанке напомнили, что настоящий официальный сайт размещен только по адресу www.nbrb.by.

Также жителям советуют всегда проверять адрес сайта в строке браузера и не открывать подозрительные ссылки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com