Мошенники создали фальшивый сайт Нацбанка

Мошенники создали фальшивый сайт Нацбанка2
- 28.04.2026, 21:10
Переход по ссылке может быть опасным.
Национальный банк Беларуси предупредил граждан о выявленном в интернете фальшивом сайте, который имитирует официальный ресурс регулятора.
В соответствии с информацией банка, в доменной зоне.by появился сайт, который своим адресом и внешним видом очень похож на настоящий сайт Нацбанка. Однако контактные данные там не соответствуют реальным, а переход по ссылкам может быть опасным.
В связи с ростом количества мошеннических схем, где используются названия государственных органов и организаций, граждан призывают быть особенно внимательными.
В Нацбанке напомнили, что настоящий официальный сайт размещен только по адресу www.nbrb.by.
Также жителям советуют всегда проверять адрес сайта в строке браузера и не открывать подозрительные ссылки.