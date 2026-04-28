закрыть
28 апреля 2026, вторник, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники создали фальшивый сайт Нацбанка

2
  28.04.2026, 21:10
Переход по ссылке может быть опасным.

Национальный банк Беларуси предупредил граждан о выявленном в интернете фальшивом сайте, который имитирует официальный ресурс регулятора.

В соответствии с информацией банка, в доменной зоне.by появился сайт, который своим адресом и внешним видом очень похож на настоящий сайт Нацбанка. Однако контактные данные там не соответствуют реальным, а переход по ссылкам может быть опасным.

В связи с ростом количества мошеннических схем, где используются названия государственных органов и организаций, граждан призывают быть особенно внимательными.

В Нацбанке напомнили, что настоящий официальный сайт размещен только по адресу www.nbrb.by.

Также жителям советуют всегда проверять адрес сайта в строке браузера и не открывать подозрительные ссылки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

