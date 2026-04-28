На протестантский фестиваль в «Чижовка-Арену» едет американский проповедник Франклин Грэм 28.04.2026, 22:21

Фото: AP

Для проведения этого форума впервые сплотились две протестантские деноминации.

Белорусским протестантам разрешили провести беспрецедентный евангелизационный фестиваль в «Чижовка-Арене». По информации «Нашай Нівы», на него могут приехать Джон Коул и его жена Грета ван Састерен. Выйдет ли по этому поводу на свободу еще группа узников совести?

16‑17 мая белорусские протестанты соберутся в Минске на «фестиваль надежды». Для проведения этого форума впервые сплотились две протестантские деноминации: христиане веры евангельской и баптисты. Власти разрешили им арендовать «Чижовка-Арену». А главным гостем будет Франклин Грэм-известный баптистский проповедник из США и сын культового проповедника Билли Грэма.

Франклин Грэм возглавляет благотворительный фонд Samaritan's Purse. Он влиятельный в США проповедник: он не раз встречался и с президентом Дональдом Трампом.

Событие будет настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек.

Репетиции выступления уже идут, в хоре будут петь белорусы из 42 городов и сел.

Кроме хора, обещают разных музыкантов, включая США.

28 апреля был освобожден знаковый политзаключенный Андрей Почобут. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул в этот день находился в столице Польши Варшаве. На пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским он рассказал, что «через две-три недели» снова поедет в Беларусь.

Скорее всего, новый приезд Джона Коула в Минск будет приурочен именно к большому протестантскому форуму.

Но при чем тут Коул? Дело в том, что его жена Грета ван Состерен давно сотрудничает с фондом Samaritan's Purse и освещает его работу как журналистка. Франклин Грэм не только с ней знаком, он еще и знает о работе Джона Коула по освобождению белорусских политзаключенных: Грэм репостил видео, где Грета объявляет об одном из очередных массовых освобождений политзаключенных.

Грэм называет Коула своим другом. Есть фото Коула вместе с женой и Грэмом в Аляске.

В декабре Франклин Грэм, репостя статью о переговорах Коула с Лукашенко, писал: «Я надеюсь, что однажды смогу проповедовать Евангелие в Беларуси».

По данным «Нашай Нівы», Грета ван Состерен приедет в Беларусь и на нынешнее собрание. Похоже, что вместе с ней приедет и Джон Коул. Возможно, вместе с этим состоятся и новые освобождения политзаключенных.

«Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в ближайший месяц, — сказал Джон Коул агентству Reuters 28 апреля. — И я вернусь, чтобы содействовать этому в течение следующего месяца. Ничего определенного, но, видимо, в следующем месяце».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com