Власти признали экстремистским фильм «Беларусьфильма» 14.06.2026, 3:34

Он о Куропатах.

Согласно обновлению на сайте Министерства информации, в список экстремистских метариалов внесен советский документальный фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм», обратило внимание «Радыё Свабода». Решение принял суд Ленинского района Гродно 11 июня.

Как указано в списке, фильм был размещен на YouTube-канале «Сергей». Экстремистским признан как весь канал «Сергей», так и отдельно некоторые видео на нем, в том числе «Дорога на Куропаты».

Фильм был снят в 1990 году режиссером Михаилом Ждановским. Сценарий он писал вместе с известным журналистом Александром Лукашуком. В съемках и создании фильма принимал участие Зенон Позняк, тогда депутат. В 1980-х именно он впервые опубликовал правду о Куропатах — о том, что в урочище были расстреляны и захоронены тысячи или десятки тысяч жертв сталинских репрессий.

Фильм «Дорога на Куропаты» — документальное свидетельство преступлений большевистского режима против белорусского народа. В нем сохранены показания свидетелей тех событий, которые на момент съемок были еще живы.

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