Одиночество Путина 3 Константин Эггерт

13.06.2026, 22:15

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Соседи отворачиваются от России.

Мария Захарова, она же Сергей Лавров, то есть, в сущности, Владимир Путин — само постоянство. Результаты парламентских выборов в Армении она прокомментировала в том же надменном и поучающем тоне, в котором коллективный Кремль привык обращаться к странам и народам, посмевшим чем-то ему не угодить.

Захарова грозит, Пашиняну не страшно

Тут и критика демократичности самих выборов, и лишь слегка завуалированные намеки на то, что переизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян — марионетка Запада, и совсем не завуалированные угрозы. Например, «что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства». Читайте: если продолжите сближение с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то мы продолжим блокировать экспорт товаров из Армении и вообще готовы в отместку за «непослушание» обрушить вашу экономику.

Во всем этом разгуле бессильного хамства поражает полная неспособность московской верхушки учиться на собственных ошибках, хотя бы в своих собственных интересах. Путинский режим хочет рулить воображаемой «империей», но никак не может сдать экзамен на водительские права. Неужели им непонятно, что именно это великодержавие, надменность и глубокая убежденность в том, что соседи «никуда от нас не денутся» уже привели российский режим к катастрофической для режима же войне с Украиной? Приплюсуйте к этому разрыв с Молдовой, охлаждение отношений с Баку после сбитого азербайджанского лайнера, а теперь и становящийся реальностью буквально на глазах раскол в отношениях с Ереваном.

Ответ на этот риторический вопрос, на самом деле, простой: «Нет, не понимают». Это стало окончательно ясно не сегодня, а в феврале 2022 года. Тогда Москва отправила в авангарде вторжения в Украину подразделения ОМОН. Путин и окружение были уверены, что в Украине их армию не встретят хлебом, солью и народными танцами, а потому в каждом «освобожденном» городе потребуется всего лишь арестовать отдельных проукраинских активистов и взять под контроль важнейшие объекты. А потом продолжить триумфальный марш на Киев.

Как Кремль подставил ОМОН

Четыре с лишним года назад ФСБ, СВР, спутниковая разведка и другие кремлевские поставщики информации, похоже, не осознавали, что украинцы будут изо всех сил сопротивляться захватчикам. Точно так же, как сегодня они, очевидно, не понимают: в Армении происходят исторические изменения в политике и общественной жизни. Никол Пашинян предложил согражданам абсолютно новую перспективу — оставить исторические конфликты с соседями в прошлом, принять потерю Нагорного Карабаха (или, как его называют армяне, Арцаха) и переориентировать страну не просто на тесное взаимодействие с Европейским Союзом, но на вступление в него, пусть и в отдаленной перспективе.

Без преувеличений, это одно из важнейших событий почти двухтысячелетней истории Армении. Ведь Пашинян фактически предлагает стране развивать новую политическую идентичность и, учитывая перспективу присоединения к ЕС, новое понимание суверенитета.

Если сто с лишним дипломатов и разведчиков, работающих в посольстве РФ в Ереване, не доложили об этом в Москву, то это многое говорит о деградации ведомств Лаврова, Нарышкина и Бортникова. Если доложили, а их не послушали, то это приговор всей внешней политике российского режима, живущего в иллюзорном мире. В нем любой, кто не соглашается подчиниться им, — коррумпированный наймит Запада, а все проблемы можно решить покупкой влияния, запугиванием и пропагандистскими манипуляциями в социальных сетях.

Представление о том, что народы соседних стран — это бессловесные и безвольные существа, которые ничего не решают, а подчиняются силе и деньгам, — тоже очень характерная черта психологии путинского режима. 15 лет назад в Грузии он сделал оказавшуюся успешной ставку на миллиардера Бидзину Иванишвили как на проводника интересов Кремля. В Армении Москва поддерживала пророссийского миллиардера Самвела Карапетяна. Его партия «Сильная Армения» стала на нынешних выборах второй по числу набранных голосов. Россия рассчитывает, что вместе с другими пророссийскими силами она сможет блокировать наиболее неприятные для Кремля инициативы будущего кабинета Пашиняна. Прежде всего — заключение прочного мира и установление нормальных межгосударственных отношений с Азербайджаном.

Одиночество Путина

Однако, если смотреть в перспективу, России это не поможет, даже если Пашинян не сможет полностью реализовать все задуманные реформы — как когда-то не удалось это Михаилу Саакашвили в Грузии. Ведь в Москве то ли не понимают, то ли не желают или даже боятся понять главное — так называемая «постсоветская» эпоха подходит к концу.

Созданное когда-то как инструмент «цивилизованного развода» бывших республик СССР Содружество независимых государств (СНГ) фактически умерло. России нечего предложить соседям. Даже те из них, кто предпочитает молчать про российскую америку против Украины, прекрасно понимают, что путинский режим оказался в военном и политическом тупике. Возрастающую зависимость России от Китая тоже видят все. Видят и китайские электромобили с поспешно закрепленными российскими шильдиками, открытое для украинских дронов российское воздушное пространство и перепуганного Путина, боящегося вывести на парад боевую технику.

Соседи выводы сделали. Они уже уходят и продолжат уходить. Кто-то, как Украина, Молдова и Армения, и (рано или поздно) Грузия, продолжат сближение с Западом. Кто-то выберет сотрудничество с Китаем. Какие-то страны станут развивать демократию, какие-то в обозримом будущем, вероятнее всего, останутся авторитарными, как Азербайджан или Туркменистан. Но это вовсе не означает, что они будут вращаться в орбите Кремля. Каким-то еще предстоит выбрать путь. Он не будет легким, и результаты многим потом не понравятся. Однако идти по этому пути будут без оглядки на Москву.

Сегодня я без особых усилий могу представить себе тот день, когда Путин выйдет принимать парад 9 мая на Красной площади только в компании марионеточных «президентов» российских протекторатов в Южной Осетии и Абхазии. А потом не приедут и они.

Констнатин Эггерт, «Немецкая волна»

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