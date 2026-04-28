28 апреля 2026, вторник, 22:37
Глава Центробанка РФ назвала сбережения россиян единственным источником финансирования экономики

  • 28.04.2026, 22:30
Глава Центробанка РФ назвала сбережения россиян единственным источником финансирования экономики

Российская экономика на грани?

Российские сбережения стали практически единственным источником финансирования экономики, поскольку из-за санкций западные рынки капитала для отечественных компаний закрылись. Об этом на «Альфа-форуме» во вторник заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает The Moscow Times.

«До 2022 года нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем так, сбережения граждан Европы, США. Именно ‌сбережения. Так как инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, наши компании могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки», — сказала Набиуллина.

«Предельно упрощая, наш экспортный сектор, который брал за рубежом эти кредиты, он мог кредитоваться у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров, которые поставлял туда на экспорт», — пояснила она.

А сейчас нам мировые сбережения «недоступны», подчеркнула Набиуллина: «Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки» (цитаты по Reuters).

