Украина строит сплошную линию обороны от Киева до Сум 2 28.04.2026, 21:45

На случай нового российского наступления.

Украина возводит сплошную оборонительную линию от Киевского водохранилища до города Сумы, чтобы исключить новое наступление со стороны России и не дать противнику создать так называемую «буферную зону». Об этом заявил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ бригадный генерал Василий Сиротенко, сообщает «Укринформ». По словам военачальника, на строительство брошены значительные силы и ресурсы, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Генерал отметил, что сами Сумы за короткое время уже подготовили полноценную эшелонированную оборону — несколько рубежей защиты друг за другом. «Это даже из космоса видно, можно посмотреть в реальном времени, как оно строится», — подчеркнул Сиротенко.

Необходимость укрепления северного направления связана с растущей угрозой нового наступления РФ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 апреля заявил, что Россия перегруппировывает свои подразделения и подтягивает резервы на фронт, что может свидетельствовать о подготовке к новым наступательным действиям. По его словам, ВС РФ не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю Украину. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что, несмотря на огромные потери, российское руководство планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию.

Аналитический проект DeepState ранее констатировал, что Россия продолжает усилия по созданию «буферной зоны» вдоль государственной границы в Сумской области. Командующий группировки Объединенных сил Михаил Драпатый пояснил, что ВС РФ хотят создать «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому сейчас пытаются захватывать приграничные сёла.

