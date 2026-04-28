Путин об экологической катастрофе в Туапсе: Вроде серьезных угроз нет 28.04.2026, 21:32

1,146

Диктатор РФ впервые прокомментировал ЧП.

Диктатор России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах впервые прокомментировал ЧП в Туапсе.

«Правда, вот губернатор только что докладывал — он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, справиться с которым до сих пор не удалось. Жителей домов рядом с НПЗ эвакуировали. На помощь краснодарским пожарным прибыли сотрудники МЧС из Адыгеи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com