FT: Посол США в Украине покинет пост 2 28.04.2026, 22:09

Из-за разногласий с Трампом.

Посол США в Украине Джули Дэвис в ближайшие недели оставит должность и покинет Киев из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом сообщает Financial Times во вторник, 28 апреля, со ссылкой на источники.

Джули Дэвис исполняла обязанности главы посольства США в Киеве с конца мая 2025 года.

Три собеседника FT заявили, что Дэвис «разочаровалась в своей работе» из-за разногласий с главой Белого доа по поводу ослабевающей поддержки Украины.

Дипломатка, которая одновременно является послом США на Кипре, была «застигнута врасплох» сообщениями СМИ в октябре 2025 года о том, что Трамп выдвинул бизнесмена и спонсора Республиканской партии Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре.

Источники FT также сообщили, что Дэвис хочет закончить 30-летнюю карьеру в дипломатической сфере. В Госдепартаменте США заявили журналистам, что Дэвис стала исполнять обязанности посла в Киеве 5 мая 2025 года и остается на своей должности.

Журналист Кристофер Миллер напоминает, что во время обоих президентских сроков Трампа с кандидатурой посла в Украине были сложности. В 2019 году Трамп отозвал посла Мари Йованович, которой был недоволен, а в апреле 2025 года подала в отставку посол Бриджит Бринк, которая с тех пор резко критиковала действующую администрацию президента США.

Последней каплей для Бринк стала перепалка Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года, после чего США на несколько недель приостановили военную помощь и обмен разведывательной информацией с Киевом.

