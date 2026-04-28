Шлейф дыма от пожара в Туапсе растянулся на 400 км

  • 28.04.2026, 22:54
  • 1,130
Шлейф дыма от пожара в Туапсе растянулся на 400 км

Спутниковый снимок.

Шлейф дыма от масштабного пожара на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ виден из космоса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников, которая в режиме реального времени публикует фото с метеорологических спутников.

Шлейф дыма растянулся примерно на 400 км на восток от Туапсе.

За последние две недели Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был атакован трижды: первый раз – 16 апреля (тогда пожар тушили в течение нескольких суток), второй раз – 20 апреля (после него город затянуло дымом и прошел «нефтяной дождь»), третий раз – 28 апреля.

