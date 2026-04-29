Ученые создали самую большую 3D-карту Вселенной 29.04.2026, 0:06

47 миллионов галактик.

Ученые завершили создание крупнейшей высокоточной 3D-карты Вселенной, использовав данные более 47 миллионов галактик и квазаров. Она может помочь понять темную энергию — силу, ускоряющую расширение космоса.

Об этом пишет Science daily.

Проект реализовали в рамках международного сотрудничества DESI. За пять лет наблюдений ученые также зафиксировали около 20 миллионов звезд. Полученные данные уже дают новое представление о структуре Вселенной и ее эволюции со временем.

Исследователи отмечают, что темная энергия составляет примерно 70% Вселенной и может вести себя не так, как считалось ранее. Собранные измерения помогут проверить существующие теории о соотношении материи и темной энергии и могут изменить понимание будущего космоса.

В проекте участвовали более 900 ученых из более чем 70 учреждений. Несмотря на трудности, в частности перебои с электричеством из-за лесных пожаров в 2022 году, команде удалось завершить работу раньше запланированного срока и собрать больше данных, чем ожидалось.

Сейчас ученые готовятся обработать полный массив информации, а первые результаты ожидаются в 2027 году. Наблюдения продлятся до 2028 года, чтобы еще подробнее исследовать строение Вселенной.

