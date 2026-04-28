Перевозки российских нефтепродуктов танкерами из ЕС сократились 28.04.2026, 23:46

Из-за новых санкций.

После принятия 20-го пакета санкций ЕС греческие судовладельцы, обеспечивавшие значительную часть перевозок российских нефтепродуктов, начали сокращать активность на рынке РФ, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это привело к снижению доступного тоннажа в Балтийском бассейне: к концу недели 20–26 апреля число танкеров для перевозки светлых нефтепродуктов в акватории балтийских портов сократилось до восьми-девяти — минимума с начала февраля.

На этом фоне резко выросли ставки фрахта. Перевозка светлых нефтепродуктов из портов Балтики танкерами Handysize за неделю подорожала в среднем на 4–6%, до 140–183 за тонну. При этом рост ставок сдерживается слабой экспортной активностью: за неделю из Приморска, Усть-Луги и Высоцка было отгружено всего около 190 тыс. тонн светлых нефтепродуктов — на 72% ниже уровня 2025 года.

В Черном море давление на экспорт оказывает ситуация в порту Туапсе. После серии атак на Туапсинский НПЗ РЖД ограничило перевозку грузов в адрес порта, а с 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. В ЦЦИ ожидают сокращения экспорта мазута из Туапсе. Логистика также усложняется: часть судов меняет маршруты, двигаясь вдоль восточного побережья, что увеличивает продолжительность рейса примерно на двое суток.

