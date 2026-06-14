CNN: Россия теряет одно из своих ключевых преимуществ в войне против Украины 1 14.06.2026, 17:08

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Рубли не воюют.

Огромное преимущество России в живой силе постепенно начинает таять. Москве становится все тяжелее компенсировать потери на поле боя в войне против Украины.

Об этом говорится в развернутом материале CNN, опубликованном в воскресенье, 14 июня.

В публикации отмечается, что российских мужчин призывают подписать контракт с Минобороны РФ для участия в войне против Украины, обещая ошеломляющие суммы и бонусы. Однако число желающих сокращается.

Автор статьи приводит тезис старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Найджела Гулд-Дэвиса, который указал, что «есть признаки того, что этот стимул, возможно, больше не работает эффективно, и что Россия начала терять больше войск, чем может набрать».

«Рубли не воюют», — отметил он.

По мнению аналитиков, российскому диктатору Владимиру Путину в ближайшем будущем придется принять еще больше непопулярных решений, если он решит продолжать войну против Украины.

СNN напоминает, что Кремль уже бросил на передовую десятки тысяч бывших заключенных, получила подкрепление в виде северокорейских солдат и активно вербует иммигрантов. Недавно было объявлено о возможности закрыть долги в размере до $140 000 мужчинам, которые подпишут контракт с Минобороны РФ.

В то же время дефицит мужчин призывного возраста уже бьет по всей российской экономике, которая столкнулась с масштабным кризисом на рынке труда, отмечается в статье.

По словам Гулд-Дэвиса, у России проблема есть не только в поиске людей для отправки на фронт, но и в дефиците кадров.

По данным некоторых западных разведок, с начала полномасштабной войны погибло около 500 000 российских солдат. Еще сотни тысяч мужчин выехали из страны, спасаясь от призыва.

Что касается оборонной промышленности РФ, наблюдаются признаки того, что она уже на пределе своих возможностей.

Российская армия также ослабла по причине того, что на фронт все больше отправляют неподготовленных солдат и бывших военнопленных.

По мнению аналитиков, Кремль может объявить вторую принудительную мобилизацию, ограничить выезд из страны, особенно для мужчин призывного возраста.

CNN также констатирует, что достижения Украины в сфере применения БПЛА и технологий позволяют Силам обороны наносить России гораздо больше потерь, чем в начале полномасштабной войны.

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