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Как в Беларуси проверяют алкоголь на подлинность

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  • 14.06.2026, 17:04
  • 2,092
Как в Беларуси проверяют алкоголь на подлинность

Найти подделку сложно.

В Беларуси существует отдельный научно-практический центр НАН по продовольствию, который занимается анализом, поступающих в продажу продуктов. Сложнее всего работать с алкоголем.

Почему со спиртным стоит быть особенно внимательны, рассказала заместитель гендиректора центра, кандидат технических наук, доцент Наталья Комарова, пишут «Минск-Новости».

Для определения алкоголя НПЦ один из первых в Беларуси освоил метод изотопной масс-спектрометрии для оценки природы происхождения спирта: зерновой, виноградный или тростниковый.

Если углубляться и изучать изотопы кислорода, то они могут помочь установить, из какого места произошел данный вид алкоголя – вплоть до местности.

Специалист отмечает, что в вино очень часто добавляют консерванты. Это нужно, чтобы стабилизировать продукт и продлить срок его хранения.

«Одно дело – когда вино выдерживается три года, другое – когда через год оно поступает в разлив и продажу. Совершенно разные сроки выпуска продукции и, соответственно, прибыли»,- заявила Комарова.

Сложнее ситуация с коньяком. Изделия под этим названием могут быть какие угодно. Доходит до того, что виноградный спирт частично или полностью могут заменить зерновым.

Чтобы имитировать вкус, цвет, выдержку и написать на бутылке заветный возраст в 3, 5, 10 или даже 15 лет производители используют целую таблицу Менделеева. Применяются ускоренные технологии, запрещенные вкусоароматические добавки, вроде танинов, дубильных вещей или ароматизаторов.

По словам Комаровой, стандарты должны быть под жестким контролем и постоянный мониторинг продукции обязателен. Ведь хитрые производители постоянно находят лазейки, чтобы обходить ограничения.

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