У белорусского пенсионера нашли винтовку с глушителем, порох и патроны 12 14.06.2026, 16:44

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Иллюстрационное фото

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

В Минске перед судом предстанет 72-летний горожанин, у которого сотрудники милиции обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Мужчина ранее не судим, но разрешения на хранение оружия у него не было, пишет агентство «Минск-Новости».

В квартире пенсионера на улице Малинина на антресоли нашли один патрон. Хозяин объяснил, что туда его, вероятно, положил сын, который погиб еще в 2005 году.

Однако основная находка ждала правоохранителей в Столбцовском районе. В постройке на участке, принадлежащем обвиняемому, изъяли около сотни патронов различного калибра, пригодных для стрельбы, порох, а также винтовку с глушителем. Сам пенсионер заявил, что все это принадлежало его друзьям-охотникам и покойному соседу.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Вину он признал частично. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом или без него.

Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник отметил, что обвиняемый является пенсионером и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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